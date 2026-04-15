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○経済統計・イベントなど ００：５０英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言 ０２：４５米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が討議に参加 ０３：００米・米地区連銀経済報告（ベージュブック） ０５：００米・対米証券投資 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・失業率 １０：３０豪・新規雇用者数 １１：００