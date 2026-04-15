ベーシスト マーカス・ミラーが、大阪、横浜、東京の全国3カ所のビルボードライブにて、全国7日間14ステージのロングラン公演を開催する。 （関連：ジャズ界の頂点に君臨するベーシスト、アヴィシャイ・コーエンとイスラエルジャズの今） キャリア43年以上にわたる音楽的軌跡を祝う本公演では、マイルス・デイヴィス、デヴィッド・サンボーン、ロバータ・フラック、