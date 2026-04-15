パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）連覇に向けた意気込みを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。CL準々決勝セカンドレグが14日に行われ、PSGはリヴァプールと対戦。2−0で先勝して迎えたアウェイでの一戦は、72分にウスマン・デンベレが先制点を決めると、90＋1分にもデンベレがダメ押しゴールを挙げ、2−0で勝利。2試合