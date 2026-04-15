【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CANDY TUNEが、4月14日に、みずほPayPayドーム福岡にて開催された『アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026』にスペシャルゲストとして登場。 クレイツ商品の贈呈セレモニーを務め、試合前のセレモニアルピッチ（始球式）に登板し、代表曲「倍倍FIGHT!」を披露した。 ■「ホークスが大好きで小さいときから見ていた」（村川緋杏） 福岡市