【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、4月23日に発売される『CanCam』6月号特別版の表紙に、約3年ぶりとなるフルメンバーで登場する。 ■撮影のテーマは絆を感じさせる「FAMILY TIME」 2025年リリースのウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」は過去最高の121万枚を売り上げ、全国アリーナツアーでは26万人を動員するなど、快進撃を続けているINI。そんな11人が揃い踏みした