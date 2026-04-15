15日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比19.5ポイント高の1936ポイントで取引を終えた。出来高は231枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1931.39ポイントに対しては4.61ポイント高。 株探ニュース