ブロードマインド [東証Ｇ] が4月15日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の5.6億円→6.6億円(前の期は4.9億円)に17.3％上方修正し、増益率が14.1％増→33.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.7億円→3.7億円(前年同期は3.9億円)に35.3％増額し、減益率が29.3％減→