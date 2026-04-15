ヨシムラ・フード・ホールディングス [東証Ｐ] が4月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比60.2％減の16.9億円に落ち込んだが、27年2月期は前期比0.5％増の17億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は2.9億円の赤字(前年同期は11.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の7.9％→-2.3％に急悪化した。 株探ニュース