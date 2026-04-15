15日（水）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度バレーボール女子日本代表チームの登録メンバー37人を発表した。 2025年のネーションズリーグや世界選手権でチームのベスト4に貢献した、アウトサイドヒッター（OH）の佐藤淑乃や和田由紀子が順当に選ばれた一方、2024年のネーションズリーグ銀メダルメンバーでパリオリンピ