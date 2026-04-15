フィギュアスケートのりくりゅうの三浦璃来選手が木原龍一選手についての悩み事を相談しました。Google Chromeの新CMに登場したりくりゅうペアは、「No.1を支える」篇と、「涙もろいパートナー」篇の2つに登場。AI検索で悩みを相談した三浦選手。その悩みとは「私のパートナーが、とっても涙もろいんだけどどうしたらいい？」というもの。横で聞いていた木原選手は苦い表情。ミラノ・コルティナ五輪でペアのショートプログラム(SP)