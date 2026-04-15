◇MLB カブス 10-4 フィリーズ(日本時間15日、シチズンズ・バンク・パーク)カブスの鈴木誠也選手が「5番・ライト」でスタメン出場し、5打数1安打で2試合連続安打を記録しました。ケガからの復帰後5試合連続での出場。2回の第1打席はサードゴロに倒れました。第2打席は3回、チームが1点差まで追い上げなおも2アウト2、3塁のチャンス。しかし高めのシンカーにバットが空を切り、空振り三振に倒れました。同点で迎えた5回2アウト1、3