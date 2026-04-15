11日の阪神牝馬Sで最下位10着に敗れたアスコリピチェーノ（牝5＝黒岩）は左臀部（でんぶ）に腫れがみられ、15日に美浦トレセンの診療所で骨盤部分の精密検査を受けた結果、骨に異常はなく、臀筋繊維の損傷による内出血が原因であることが判明した。 サンデーサラブレッドクラブが発表。今後は近日中にノーザンファーム天栄へ放牧に出され、改めて検査を受ける予定。