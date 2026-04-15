参議院では15日、今国会で初めてとなる憲法審査会が開かれ、各会派が5分以内で意見表明を行ったが、あらためて憲法改正に関する各党の立場の違いが鮮明になった。自民党の中西祐介議員は、「自衛隊の明記」、「緊急事態対応」、「合区の解消」、「教育充実」の4項目について、条文イメージのたたき台素案を有していることを強調した。そのうえで、参議院の選挙区で導入されている、人口の少ない隣接する2県を1つの選挙区とする「合