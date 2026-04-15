カナダに移住した韓国人母子のアイデンティティー（自己同一性）を巡る葛藤を描いた「Ｒｉｃｅｂｏｙライスボーイ」が公開中だ。自身も８歳の時に韓国からカナダに移り住んだアンソニー・シム監督が、母親役のチェ・スンユンとともに詩情あふれる作品を紡いでいる。舞台は１９９０年代のカナダ。幼い一人息子のドンヒョンとともに移民となったシングルマザーのソヨン（チェ）は、息子を現地の学校に通わせつつ、つたない英語