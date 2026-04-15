【プレスαディラン・ヘルナンデス記者】昨年のポストシーズン前、ド軍首脳陣は投手としてスネルや山本を、大谷より高く評価していた。だが今季の投球を見ると、その評価は変わりつつあるのかもしれない。本人が「今やらなければ」という強い意識を持っている。現在31歳。ここ2年が投手としてのキャリアの正念場だと感じているはず。もし再び大きなケガをすれば、復帰は30代半ばになってしまう。打者の実績は十分、今年は投