俳優の妻夫木聡（４５）が１５日、都内で行われた「ＴＨＥＰＥＲＦＥＣＴ黒ラベルＷＡＧＯＮ−ＬＩＶＥＤＲＡＦＴ−」オープニングイベントに登壇した。「ＴＨＥＰＥＲＦＥＣＴ黒ラベルＷＡＧＯＮ−」は東京を皮切りに全国１３カ所で順次開催。黒ラベルの世界観に没入できる体験型の仕様へ進化し、イメージカラーである黒を基調にデザインされた車両に乗り込み、提供品質にこだわり抜いたザ・パーフェクト黒ラ