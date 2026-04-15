京都府南丹市で行方不明となり遺体で見つかった男子児童について、警察は死体遺棄の疑いがあるとして、児童の自宅の捜索など本格的な捜査に乗り出しました。捜査の最新情報を中継で伝えてもらいます。田中友梨奈アナウンサー：山で見つかった遺体が3週間行方不明となっていた安達結希さんと確認されてから一夜明け、警察は本格的な捜査に乗り出しました。谷山顕翼記者（リポート）：多くの警察車両が集まってきます。南丹市の安達