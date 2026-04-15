今月22日に開幕する富山県の「となみチューリップフェア」の関係者がテレビ金沢を訪れ、見どころをPRしました。色とりどりのチューリップが咲き誇り、迫力の地上絵などが魅力の富山県砺波市のとなみチューリップフェア。ことしのテーマは「想いをつなぐ となみ花物語」。 75回目となる今回は、去年より50万本多い300品種、350万本のチューリップを楽しむことができます。プリンセスチュ－