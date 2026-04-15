石川県内でも急増している特殊詐欺被害を防ぐため15日、特殊詐欺撲滅指導官の委嘱状交付式が行われました。石川県警では毎年、特殊詐欺被害を防止する地域の指導員として、特殊詐欺撲滅指導官を委嘱しています。石川県警によりますと、県内のことしの特殊詐欺被害は3月末時点で、去年に比べ68件増え、被害総額は6億5千万円増加しているとのことです。 こうした被害を防ぐため、15日、金沢東警察署では地域の防犯委員ら3人に指