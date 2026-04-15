記事ポイント大伸社ディライトが東京ビッグサイトでブランド価値の可視化につながる支援内容を紹介マーケティング戦略策定やインナーブランディングなど実務に役立つ相談が会場でできるCase Studyや受賞作品を通じて具体的な施策の進め方を確認できる 大伸社ディライトが、「マーケティングWeek 春 2026」内の「マーケティング戦略立案 EXPO」に出展します。会場では、ブランド価値を言語化したい企業や、販促プロセスを見直