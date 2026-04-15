記事ポイントMLB主催の「PLAY BALL」が、野球未経験や初心者の子どもでも楽しく基本プレーを体験できる参加無料イベントとして取手市で開催されます。元MLBプレイヤーのマック鈴木さんと澤村拓一さんが登場し、交流やスーパープーを間近で楽しめます。同日開催のMLBミュージアムでは、サイン入りボールやユニフォーム、フォトスポットを申込み不要で楽しめます。 MLB主催の子ども向け参加型イベント「PLAY BALL」が、茨城県取