記事ポイントダイナコムウェアが「DynaSmart V」で新書体「麗金体」を含む101書体の提供を始めます。「DFLinumina」やハイブリッド書体の追加で、映像やWeb、電子書籍まで表現の選択肢が広がります。既存契約者はインストーラ更新で新書体を順次使えるようになります。 ダイナコムウェアは、年間ライセンス「DynaSmart V」「DynaSmart 教育機関向けプラン」「DynaSmart 学生版」の契約者向けに、2026年春の新書体を含む101書