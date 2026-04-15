ゲーム実況を行うグループ「三人称」の鉄塔が15日、この日付でグループを脱退することがわかった。本人や、メンバーが自身のX（旧ツイッター）などで発表した。 【写真】脱退が発表された鉄塔 三人称は2011年から活動するゲーム実況グループ。メンバーはドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔の3人。2026年4月15日現在のYouTubeチャンネル登録者は85.9万人。配信や動画だけでなく、