マルナカ高屋店で行われた啓発活動 年金の支給日に合わせて岡山市のスーパーで15日、警察が特殊詐欺被害防止の啓発活動を行いました。 岡山市中区のマルナカ高屋店で、警察や防犯ボランティアが買い物客に特殊詐欺防止の啓発チラシなどを配りました。 特殊詐欺で狙われやすい高齢者などに被害防止を呼び掛けようと、岡山県警が年金の支給日に合わせて行いました。 岡山県警によりますと、2025年の