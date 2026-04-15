岡山市役所 岡山市は15日、市内の20代の男性が腸管出血性大腸菌に感染したと発表しました。 岡山市によりますと、男性は2026年3月30日、水様便や腹痛の症状を訴えました。4月1日に血便の症状を訴えて病院を受診し、4月14日に腸管出血性大腸菌（O26）によるベロ毒素が確認されました。 男性の症状は消失し、散発事例とみられています。感染源は分かっていません。 2026年1月1日以降、岡山県では腸管出血性大腸菌の患者