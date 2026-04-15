記事ポイントSan-ai ResortとPEACH JOHNのコラボ水着2型が4月15日から公式通販や主要EC、対象店舗で購入できます。ナイスバディブラのカップを使ったデザインが、バストをきれいに見せながら軽いフィット感をかなえます。カシュクールタイプとフリルタイプが、体型カバーとトレンド感を両立した夏コーデを楽しませてくれます。 San-ai ResortとPEACH JOHNのコラボ第3弾として、「ナイスバディ水着」全2型が登場します。新作は