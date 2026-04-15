サッカーＷ杯の森保ジャパン初陣、オランダ戦まで２か月。現地取材に向け、報道用ビザ申請、国際免許証取得、英語とスペイン語の勉強など、決戦の模様を伝える準備を進めている。８大会連続８度目の出場となる日本代表。過去７大会２５試合分の歴史から「なぜかは説明できないが、事実としてそうなっている」という【日本サッカー界におけるＷ杯七不思議】を紹介する。〈１〉前評判が高いと本番で低迷？開幕前の親善試合が