記事ポイントNoMapsが共創企画の参加者を全国募集東京キックオフで参画イメージをつかめる札幌開催へ向けた交流会も実施 大型イノベーションフェス「NoMaps」が、札幌で新しい企画を生み出したい企業やクリエイター、スタートアップに向けて共創プロジェクトの参加を呼びかけています。東京で開かれたキックオフイベントでは、2026年開催概要や実際の参画事例を知りながら、今後の連携先を見つけられます。北海道で新しい挑戦