「サラリーマン専科」や「タンマ君」など、サラリーマンの哀歓を描いた漫画や軽妙な食のエッセーなどで知られた、漫画家の東海林さだお（しょうじ・さだお、本名・庄司禎雄＝しょうじ・さだお）さんが５日午前、心不全のため都内の病院で死去していたことが１５日、分かった。８８歳だった。東海林さんの代表作の一つが、「週刊現代」で半世紀以上連載され、三宅裕司主演で映画化もされた「サラリーマン専科」。だが、東海林さ