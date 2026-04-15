記事ポイントシイエヌエスが「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初認定されます。働き方の柔軟化や自転車通勤制度、フルフレックスタイム制度が評価されています。ITソリューションを手がける企業姿勢として、働きやすさと健康づくりへの取り組みが見えてきます。 シイエヌエスが、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初めて認定されます。今回の認定では、従業員