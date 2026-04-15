11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が、23日発売の雑誌『CanCam』6月号特別版（小学館）の表紙を飾る。全員で同誌の表紙を飾るのは、約3年ぶりとなる。【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー今回の撮影テーマは「FAMILY TIME」。