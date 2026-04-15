俳優の畑芽育が、22日発売『美的』6月号（小学館）の表紙に登場する。透明感あふれるサマーメイクで、この夏トライしたいことや最新の美容法を明かした。【別表紙】シアーのブラック帽子に身を包む畑芽育畑は、同誌の2025年7月号表紙やメイクページにもたびたび登場。登場する度に大反響を受け、今回満を持して表紙にカムバックした。表紙は「通常版」と「付録違い版」2種類で展開。通常版表紙では、ツヤ感あふれる爽やかなサ