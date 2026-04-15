B'zの公式Xが14日に更新され、稲葉浩志が今秋に全国ツアー『Koshi Inaba 〜enV〜』を開催することが発表された。【写真】B'z稲葉浩志が今秋に全国ツアー『Koshi Inaba 〜enV〜』開催告知全文投稿では、「Koshi Inaba 〜enV〜今秋開催決定！」とし、「2027年にソロデビュー30周年を迎える稲葉浩志が、〜enV〜としてホール公演を含む全国縦断ツアーを開催します！続報をお楽しみに！」と告知している。現時点では日程や会