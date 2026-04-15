声優の宮野真守さんとWEST.の神山智洋さん、俳優の古田新太さんが劇団☆新感線の新作公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』の製作発表に登場しました。 【写真を見る】【 WEST. 神山智洋 】「マモって呼んでいいんですか？」憧れの宮野真守からの提案に興奮 「マモちゃん」「神ちゃん」コンビ誕生昨年45周年の大きな節目を迎えた劇団☆新感線。46周年興行では、劇中にオリジナルのROCK楽曲が生バンドで演奏