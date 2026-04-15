日本発のグローバルグループ「&TEAM」が15日、都内で3rd EP SHOWCASE『We on Fire』を開催。Kが、実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）に出演する意気込みを語った。【集合カット】スタイリッシュな&TEAMKが演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんどくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始める。