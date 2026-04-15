元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が14日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）との“花見ショット”を公開し、春のひとときを楽しむ様子を伝えた。【写真】「少年ぽくなってきましたね」3歳長男と花見を楽しむ“顔出し”親子ショットを披露した木村沙織木村は「今年もあっという間に散っちゃった」とつづり、桜の絵文字を添えて投稿。公開された写真には、公園の遊具で遊ぶ長男