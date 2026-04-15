歌手の工藤静香さんが4月14日、自身のインスタグラムを更新。4月に誕生日を迎える人々へのメッセージとともに、自身の56歳の誕生日を報告しました。【写真を見る】【 工藤静香 】56歳の誕生日を報告「本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました」感謝の言葉とともに庭に咲き誇る花々を公開投稿では「4月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます」と呼びかけ、「桜の絨毯の下から、そっと芽吹く花々。寒い冬のあいだ