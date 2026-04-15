日本代表MF中村敬斗(25)が所属するフランス2部スタッド・ランスが14日、公式サイトを更新。凶器を所持した一部サポーターがクラブ施設への侵入を試みたとし、これらの行動を非難するとともに法的措置を講じることを発表した。クラブは公式サイトを通じ、一連の経緯を説明。それによると、サポーターグループを名乗る集団が、覆面姿で凶器を所持しクラブの施設に侵入。チームを待ち伏せしていたという。事態の沈静化を図るため