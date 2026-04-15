安達結希さんの自宅付近に集まった報道陣と、警戒にあたる警察官＝15日、京都府南丹市京都府南丹市の山林で安達結希さん（11）の遺体が見つかってから2日。京都府警は15日午前から自宅の捜索に乗り出し、事態は急展開を迎えた。雨の中、山あいの静かな地域に大勢の捜査員が集結し、近くに住む人たちは当惑した様子で見守った。午前7時ごろ、灰色の雲が垂れ込める中、警察車両が続々と到着した。安達さんの自宅がある一帯に向か