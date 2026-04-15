超党派の議員連盟の会合で内密出産について講演する賛育会病院の賀藤均院長（左）＝15日午前、東京都千代田区親が育てられない子を匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」と、病院以外に身元を明かさない「内密出産制度」を昨年3月に取り入れた東京都墨田区の賛育会病院の賀藤均院長が15日、超党派の「児童の養護と未来を考える議員連盟」の会合で講演した。出血したままポストに来る孤立した母親の実情などを話し、法制化の必要性