モデルでタレントの西山茉希が１５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、離婚した後の子供達のことを思い、涙ぐむ一幕があった。この日は離婚経験者の離婚後の生活などを特集。子供の生活にも当然影響を与えるが、西山は「子供の心とか気持ちとかって…親が代弁できることじゃないと思っていて」というと言葉に詰まり「ダメだ、子供の話」と泣き笑い。そして「自分の両親が離婚していれば自分も経験したことだから、気持ちを分かってあ