オリエンタル酵母工業は主力のパン・菓子市場向け製品に加え、米飯市場、麺市場への販売を強化している。同社のコアである発酵技術を生かし、食の新たな価値を創造する。同社は1929年に国内初の製パン用イースト製造会社として設立。31年には「オリエンタルイースト」の製造販売を開始。2021年には、酵母を起点とした研究開発から商品化した発酵調味料を食品業界向けに商品化した。26年の新製品はパン・菓子市場、米飯市場、麺