オインクゲームズは、新作ボードゲーム『ニャインタイル』を5月29日に一般販売開始すると発表した。5月23日・24日開催のゲームマーケット2026春にて先行販売される。 （関連：【写真】猫の絵柄がかわいらしいパッケージ） 本作は、シリーズ発行部数43万部を突破したパズルゲーム『ナインタイル』のネコバージョンだ。オリジナルの『ナインタイル』は国内発行部数30