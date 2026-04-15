奥能登の春を鮮やかに彩る「のとキリシマツツジ」の見頃に合わせ、個人宅の庭を公開するイベントが15日から始まりました。燃えるような深紅の花を咲かせる「のとキリシマツツジ」毎年4月下旬から5月中旬にかけて見頃を迎えます。個人の家の庭を一般に公開する「のとキリオープンガーデン」が15日から始まりました。奥能登2市2町の43か所で公開されています。今年は3年ぶりにスタンプラリーも企画され、庭に設置されたスタンプを集