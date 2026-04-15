ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１５日、東京・渋谷の同局で行われた定例会見で、３月末で同局を退局した和久田麻由子アナウンサーについて言及した。井上会長は「ＮＨＫとしてお答えすることは特にありません。個人に関することはお答えしない」とした。その上で「ＮＨＫの中では次世代を担うアナウンスの人材は確実に育ってきている。今後、ＮＨＫが視聴者に良いコンテンツを届けられるように尽力していきたい」と自信を