体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕する。史上２人目の６連覇を狙う２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は１５日、本番会場で会見に出席した。「ここで勝たないと世界はないので気を引き締めて。まずは２日間あるので１