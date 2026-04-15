ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１５日、東京・渋谷の同局で行われた定例会見で、放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（見上愛・上坂樹里主演、月〜金曜・前８時）について言及した。井上会長は直前に放送されていた朝ドラ「ばけばけ」と時代背景が似ているとし、「明治に入った頃の日本の状況がよく出ていて、違和感やロスなく入れたかなと思っている」と評価した。この日の「風、薫る」を視聴した上で、登場人物の華族