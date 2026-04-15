「アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）」を推進する自民党の議員連盟の会合であいさつする岸田元首相（中央）＝15日午前、国会自民党の岸田文雄元首相は15日、日本と東南アジアなどとの脱炭素の連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）」を推進する党の議員連盟の会合で、大型連休中に議連としてフィリピンを訪問すると明らかにした。岸田氏は議連の最高顧問。議連の斎藤健会長は、岸田氏が高市早苗首相の特使と