住人の母親と娘が殺害された大阪府和泉市の集合住宅を調べる大阪府警の捜査員＝15日午後1時1分大阪府和泉市の集合住宅で住人の母親（76）と娘（41）が殺害された事件は、15日で発生から1週間となった。現場は未明の大型団地の一室。2人はそれぞれ頭や首など10カ所以上に傷があり、襲った人物の殺意の強さがうかがえる。「恨まれる人とは思えない」。周囲が口をそろえる親子に何があったのか。府警が容疑者の特定を進める。府内