巨人のドラフト4位・皆川岳飛外野手（22）が15日、1軍に合流した。この日の敵地・甲子園での阪神戦は雨天中止となったが、室内での練習に参加した。今春キャンプは1軍メンバー入りしたが、開幕メンバーからは漏れた。ファームリーグでは12試合に出場して打率・261としていた。